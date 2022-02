2022 Congress for Ireland – Sean Binder, Catriona Crowe, Richard Kearney, Panti Bliss Centre Culturel Irlandais, 12 mars 2022, Paris.

Centre Culturel Irlandais, le samedi 12 mars à 19:30

Pour le premier week-end de notre festival de la St. Patrick, le CCI accueille quatre intervenants inspirants qui commentent la situation de l’Irlande centenaire en matière de justice sociale et de droits de l’homme, d’histoire, de philosophie et de religion dans le cadre de notre série [2022 Congress for Ireland](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/2022-congress-for-ireland). La Queen of Ireland **Panti Bliss** est activiste des droits humains et LGBTQIA+, et drag queen. Son discours à l’Abbey Theatre de Dublin en 2014 a été relayé mondialement et a joué un rôle majeur dans le référendum pour le mariage pour tous l’année suivante. **Richard Kearney** est penseur, écrivain et philosophe spécialisé en philosophie européenne et a publié plus de vingt livres sur le sujet. Sauveteur en mer et humanitaire, Sean Binder a été arrêté pour trafic humain et espionnage alors qu’il avait tenté de venir en aide à des migrants sur l’île de Lesbos (Grèce). **Catriona Crowe** est l’une des commentatrices socio-culturelles les plus respectées du pays et, en tant qu’historienne, a également largement contribué à la réforme du protocole pour la sauvegarde des archives irlandaises. Chacun donnera une courte allocution. Une soirée à ne pas manquer ! Le [31 mars](https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/2022-congress-for-ireland-2), retrouvez Amanda Coogan, Jennifer Goff et Paul Rouse, qui s’exprimeront respectivement sur les thèmes de l’art, du design et du sport irlandais pour une deuxième soirée 2022 Congress for Ireland.

10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris



