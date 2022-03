2022 Congress for Ireland Centre Culturel Irlandais, 31 mars 2022, Paris.

2022 Congress for Ireland

Centre Culturel Irlandais, le jeudi 31 mars à 19:30

En écho à l’Irish Race Congress qui, en janvier 1922​ présentait à Paris le grand récit des accomplissements politiques et culturels irlandais, ​notre série “2022 Congress for Ireland” rassemble un siècle plus tard experts et penseurs émérites pour évoquer leurs propres aspirations quant à l’avenir de l’Irlande. Après Mary Robinson (en ligne), puis Sean Binder, Panti Bliss, Catriona Crowe et Richard Kearney, cette deuxième soirée de conférences rassemblera Amanda Coogan, Jennifer Goff et Paul Rouse, qui s’exprimeront respectivement sur les thèmes de l’art, du design et du sport irlandais : ART – Amanda Coogan est une artiste performeuse de stature internationale, lauréate du prestigieux AIB Prize en 2004. Le corps, comme lieu de résistance, est au cœur de ses performances acclamées, aussi impertinentes que captivantes. DESIGN – Jennifer Goff, commissaire et conservatrice de la collection Eileen Gray au National Museum of Ireland, est l’auteure d’une biographie d’Eileen Gray. Ses domaines d’expertise sont l’architecture, le design et le mobilier irlandais du 20e siècle. SPORT – Paul Rouse est historien (University College Dublin), journaliste-reporter et spécialiste de l’histoire du sport en Irlande. Il a notamment écrit l’ouvrage de référence Sport and Ireland: A History, et a réalisé plusieurs documentaires pour la télévision.

10€ (7€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris Paris



