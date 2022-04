2022 Année des Textiles du Monde #2 Divers lieux à Roubaix, 30 avril 2022, Roubaix.

2022 Année des Textiles du Monde #2

du samedi 30 avril au jeudi 16 juin à Divers lieux à Roubaix

L’année thématique c’est quoi ? Ce sont des événements interculturels et participatifs qui ont pour objectif de valoriser l’interculturalité et la diversité culturelle de Roubaix. Ils s’organisent en trois temps répartis tout au long de l’année: le temps des débats, le temps de la participation et des ateliers et le temps des spectacles ! **Le temps de la participation** a permis aux habitants et habitantes de Roubaix, petits et grands, de participer à un programme d’ateliers autour de l’écriture, de la couture, du tissage, du recyclage textile, de la teinture ou encore des ateliers jeune public de créations. **Venez découvrir les restitutions** diverses de ces ateliers lors de plusieurs rencontres et événements interculturels, des temps d’initiation, de partage et de convivialité. Rendez-vous à la Médiathèque La Grand-Plage le 30 avril à 16h30 pour assister au lancement du temps de la participation avec l’exposition performée “Sur le Fil…”. **Programme complet :** [[https://www.calameo.com/read/0000531377137868a7bd3](https://www.calameo.com/read/0000531377137868a7bd3)](https://www.calameo.com/read/0000531377137868a7bd3)

Dans le cadre de “2022 Année des Textiles du Monde”, venez découvrir, du 30 avril au 16 juin, le temps 2 de l’année, appelé le temps de la participation.

