Masterclass « Digital Booster » : Et si vous repreniez la maîtrise de votre boîte mails?, 14 décembre 2022, . Masterclass « Digital Booster » : Et si vous repreniez la maîtrise de votre boîte mails? Mercredi 14 décembre, 17h30

Gratuit sur inscription

Digital Booster, c’est une série de masterclass réalisées par des professionnels (ce dispositif cible plus particulièrement les TPE-PME et/ou les startups, mais il est ouvert à tous et gratuit) [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/florencegillet/ »}] Pour cette masterclass sur comment « reprendre la maîtrise de sa boîte mails ?« , Florence GILLET (Directrice de Djunga) vous propose une « Présentation de méthodes et d’outils pour optimiser la gestion de vos mails afin de gagner du temps, assurer la sécurité de vos données, libérer de l’espace sur votre serveur et diminuer votre empreinte environnementale.«

