Masterclass « Digital Booster » : Créer son application en No Code

Masterclass « Digital Booster » : Créer son application en No Code, 12 décembre 2022, . Masterclass « Digital Booster » : Créer son application en No Code Lundi 12 décembre, 17h30

Gratuit sur inscription

Digital Booster, c’est une série de masterclass réalisées par des professionnels (ce dispositif cible plus particulièrement les TPE-PME et/ou les startups, mais il est ouvert à tous et gratuit) [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/clementmarianne »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/julien-collet »}] Pour cette masterclass sur comment « Créer son application en No Code« , Clément MARIANNE (co-fondateur de Gaspach.io) & Julien COLLET (fondateur de Makers.re) vous propose une « Démonstration live de comment ils ont créé l’application mobile de rdv.makers.re avec des outils No Code »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T17:30:00+01:00

2022-12-12T18:30:00+01:00 DIGITAL REUNION

Détails Autres Adresse lieuville