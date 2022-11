Masterclass « Digital Booster » : Le QR Code, un outil qui a plus de 20 ans mais est plein d’avenir

Masterclass « Digital Booster » : Le QR Code, un outil qui a plus de 20 ans mais est plein d’avenir, 8 décembre 2022, . Masterclass « Digital Booster » : Le QR Code, un outil qui a plus de 20 ans mais est plein d’avenir Jeudi 8 décembre, 18h30

Gratuit sur inscription

Digital Booster, c’est une série de masterclass réalisées par des professionnels (ce dispositif cible plus particulièrement les TPE-PME et/ou les startups, mais il est ouvert à tous et gratuit) [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/jean-fran%C3%A7ois-barbe-8ab998ab/ »}] Pour cette masterclass sur comment « Le QR Code, un outil qui a plus de 20 ans mais qui est plein d’avenir« , Jean francois BARBE (associé chez E-tchek) vous propose ses éclairages sur « les usages du QR Code : ses possibilités , son utilité aujourd’hui, son avenir …. Presque inconnu avant le covid ce petit carré fait partie de notre vie de tous les jours «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T18:30:00+01:00

2022-12-08T19:30:00+01:00 DIGITAL REUNION

Détails Autres Adresse lieuville