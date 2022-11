Masterclass « Digital Booster » : Le webtoon, un nouveau média au carrefour des industries numériques

Masterclass « Digital Booster » : Le webtoon, un nouveau média au carrefour des industries numériques, 7 décembre 2022, . Masterclass « Digital Booster » : Le webtoon, un nouveau média au carrefour des industries numériques Mercredi 7 décembre, 17h30

Gratuit sur inscription

Digital Booster, c’est une série de masterclass réalisées par des professionnels (ce dispositif cible plus particulièrement les TPE-PME et/ou les startups, mais il est ouvert à tous et gratuit) [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/suntoucoula »}] Pour cette masterclass sur « Le webtoon, un nouveau média au carrefour des industries numériques« , Sun Toucoula (Présidente de Beyond Stories) vous propose une « présentation de ce qu’est un webtoon, son marché mondial et national, son attrait comme alternative à la préproduction numérique et les possibilités d’usages et de marketing que ce média apporte pour d’autres secteurs numériques «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T17:30:00+01:00

2022-12-07T18:30:00+01:00 DIGITAL REUNION

Détails Autres Adresse lieuville