Formations pour TPE/PME : « Créer ou repenser son site web et ses landing pages » & « Développer ses canaux d'acquisition et ses ventes », 7 décembre 2022, . Formations pour TPE/PME : « Créer ou repenser son site web et ses landing pages » & « Développer ses canaux d'acquisition et ses ventes » Mercredi 7 décembre, 14h00

DIGITAL REUNION a le plaisir de vous proposer un accompagnement à la transformation numérique (TransfoNum) à travers un cycle de 2 sensibilisations/formations gratuites – 14h00-15h30 : Créer ou repenser son site web et ses « landing pages » pour acquérir les bonnes pratiques de conception et avoir un site web et des landing pages/pages d’atterrissage qui convertissent vos visiteurs en clients (et ne pas alimenter un panier percé…) – 15h30-17h00 : Développer ses canaux d’acquisition et ses ventes en comprenant les spécificités de chacun (parcours clients et mesure, référencement naturel et/ou payant, pub Facebook, usage de Linkedin, emailing, campagnes multicanals, retargeting …) Ce cycle a été pensé comme un continuum d’accompagnement et nous vous encourageons fortement à suivre ces deux formations, bien qu’elles soient également accessibles indépendamment l’une de l’autre. Ces sessions sont animées par Sébastien Cohéléach, Directeur de DIGITAL REUNION

