Émission Questions de choix – « Ils cassent les urnes » Mardi 6 décembre, 18h00

Le magazine « Sans transition » organise une émission dédiée à l’engagement des jeunes, à suivre en direct sur internet.

L’émission abordera la question de l’engagement politique des jeunes et explorera les nouvelles formes d’engagement (opérations coup de poing, lutte sur les réseaux sociaux…).

Intervenant·es :

– Tanguy Descamps, conférencier, auteur de l’ouvrage collectif « Basculons ! dans un monde vi(v)able » (Actes Sud, 2022) et animateur de la Fresque du Climat ;

– Amélie Deloche, consultante indépendante en communication et influence responsable et co-fondatrice du projet Paye ton influence ;

Patricia Loncle, professeure en sociologie à l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) ;

– Tulipe, militante de Youth for Climate Bordeaux ;

– Timothée Duverger, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux et président de l’association des lecteurs d’Alternatives Économiques ;

– Magali Payen, productrice et fondatrice du mouvement On est prêt ! ;

– Alessandro Pignocchi, auteur de BD, ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie de l’art.

Une émission produite avec le soutien de Q ENERGY France. En partenariat avec Sciences Po Bordeaux et la Chaire TerrESS, la Ville de Bordeaux, Tébéo, Alternatives Économiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T18:00:00+01:00

2022-12-06T19:30:00+01:00

