Freelance du Numérique x Portage Salarial Jeudi 1 décembre, 14h00

Accès libre et gratuit sur inscription.

Comment et pourquoi ce statut

Le domaine du numérique regorge de consultants et de freelances. Pourtant, tous ne veulent pas forcément recourir au statut de micro-entrepreneur ou se voir salarié pour une seule et même société. Pour répondre à leur aspiration de diversités de mission et d’autonomie, il existe le portage salarial.

Le portage salarial, c’est un statut juridique, légal et alternatif à la création d’entreprise . Entré dans le code du travail depuis plus d’une décennie, ce mode d’exercer hybride et innivant qui se démocratise peu à peu, relève d’une convention collective, et offre des avantages certains : être indépendant tout en conservant la sécurité du salarié.

Lancer ou développer sa propre activité, tout en conservant certains intérêts : une couverture sociale, une cotisation aux caisses de retraite, un salaire mensuel – calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé, sans aucune paperasse.



