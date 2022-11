Formation pour les étudiant·e·s internationaux·ales : découvrir la trousse pédagogique de Rennes 1

Formation pour les étudiant·e·s internationaux·ales : découvrir la trousse pédagogique de Rennes 1, 15 novembre 2022, . Formation pour les étudiant·e·s internationaux·ales : découvrir la trousse pédagogique de Rennes 1 Mardi 15 novembre, 12h30 Formation proposée par le SUPTICE à destination des étudiant·e·s internationaux afin de découvrir la trousse pédagogique de Rennes 1 et les aider à mieux appréhender les outils [{« link »: « https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/83273177263 »}] Un environnement numérique de travail est mis à disposition de tous·tes les étudiant·e·s de Rennes 1. Il comporte entre autres cinq applicatifs pour l’enseignement en ligne: Moodle, Zoom, Teams, Ubicast, Klaxoon, qui constituent votre trousse pédagogique, aux fonctionnalités variées : visio, création et diffusion de vidéos, accès à ses cours en ligne, création d’espaces collaboratifs et de ressources interactives… Afin de vous accompagner dans vos usages de cette trousse pédagogique, le SUPTICE vous propose une formation pour vous aider à mieux appréhender ces outils. Lien zoom : https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/83273177263

Code secret : 642844

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T12:30:00+01:00

2022-11-15T13:30:00+01:00 Suptice

