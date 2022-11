RECRUTEMENT STAGE CHEF DE PROJET F/H ET RESPONSABLE D’ANIMATION ET DE COMMUNAUTE — Catégorie d’évènement: Seine-Saint-Denis

We are Builders recrute — Seine Saint Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://jobs.makesense.org/jobs/we-are-all-builders-cheffe-de-projet-61tY9iytC9qgMj6uR7NG »}, {« link »: « https://jobs.makesense.org/jobs/we-are-all-builders-responsable-danimation-chargee-de-communaute-QlefFuGCFWYHG5IT20CF »}, {« link »: « https://jobs.makesense.org/jobs/we-are-all-builders-chargee-de-mission-developpement-commercial-business-developer-oA7NDMk2gFP8EuQfjs3o »}, {« link »: « mailto:recrutement@weareallbuilders.com »}] RECRUTEMENT STAGE CHEF DE PROJET ET RESPONSABLE D’ANIMATION ET DE COMMUNAUTE F/H « Dans le cadre de notre développement sur le département de la Seine-Saint-Denis notamment, We are all Builders est à la recherche de nouveaux profils en stage, de préférence en stage de fin d’études pour une durée de 4 à 6 mois. We are all Builders est une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui accompagne les personnes éloignées de l’emploi à s’insérer dans le marché de l’emploi, à travers les opportunités d’emplois créés par les chantiers des territoires. Nous portons également des projets envers la mixité des publics, que nous souhaitons renforcer grâce au recrutement d’une personne dédiée à ces projets de mixité et d’inclusion. Nos postes ouverts pour la fin d’année ou début d’année prochaine : Un·e chef·fe de projet afin de piloter la mise en place de nos programmes de formation de A à Z : https://jobs.makesense.org/jobs/we-are-all-builders-cheffe-de-projet-61tY9iytC9qgMj6uR7NG Un·e responsable d’animation et de communauté, pour aider le·la chef·e de projet dans ses missions et animer nos différentes communautés et parties prenantes des projets, que ce soit en physique (événement, animation d’ateliers etc.) ou en numérique (réseaux sociaux, newsletter, publication blog, relation presse, etc.). https://jobs.makesense.org/jobs/we-are-all-builders-responsable-danimation-chargee-de-communaute-QlefFuGCFWYHG5IT20CF Un·e chargé·e de mission développement commercial afin de nous aider à nous développer auprès des entreprises du BTP directement et d’augmenter notre rayonnement en IDF : https://jobs.makesense.org/jobs/we-are-all-builders-chargee-de-mission-developpement-commercial-business-developer-oA7NDMk2gFP8EuQfjs3o Toutes les candidatures sont à envoyer à recrutement@weareallbuilders.com

ou bien en postulant directement sur les liens précédemment cités ».

