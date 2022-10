Le Muséum fait son cinéma en ligne

Le Muséum fait son cinéma en ligne, 7 novembre 2022, . Le Muséum fait son cinéma en ligne 7 novembre – 7 décembre Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes. Le Muséum de Toulouse fait son cinéma en ligne – Dès le 7 et jusqu’au 13 novembre, en écho à notre saison culturelle Momies culturelle et scientifique, nous vous proposons d’aller fêter les morts en Amérique du Sud The master’s voice : Caveirao / Guilherme Marcondes (États-Unis, France – 2013 – 11 min – Animation) Chaque nuit à 3:33 toutes les horloges s’arrêtent et le temps se fige un instant. Pendant une fraction de

seconde aux yeux d’un mortel, il existe une seconde nuit, une nuit magique où les esprits sortent pour jouer. Voici l’histoire du combat sans fin pour l’âme de Sao Paulo, le clash entre la bohême et l’autoritarisme, entre comédie et horreur. Los dias de los muertos : Pauline Pinson (France – 2017 – 8 min – Animation) Gonzalo, mort depuis peu, retourne chez sa femme Séléné à l’occasion de « Los Dias de los Muertos » (les Jours des Morts). Alors qu’il espérait manger des burritos et des beignets aux patates, il découvre que Séléné lui a cuisiné un poisson microscopique… Courts métrages mis en ligne directement par la bibliothèque. © Agence du court métrage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-07T09:00:00+01:00

2022-12-07T23:59:00+01:00 Crédit : Agence du court-métrage

