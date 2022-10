Festival BAM à Villeparisis ! — - Catégorie d’évènement: Rennes

Festival BAM à Villeparisis ! —, 29 octobre 2022, -. Festival BAM à Villeparisis ! 29 octobre – 16 novembre — L’évènement Pop Culture de Roissy Pays de France est au rendez-vous de cet automne ! BAM ! Festival de Pop Culture du samedi 22 octobre au samedi 19 novembre 2022 Salon samedi 19 novembr — — – – Atelier Jeux-vidéo Rocket league Avec les médiathécaires Voir description page 3

Samedi 29 octobre – 14h

Dès 12 ans Atelier dessin Chibi maker Par les médiathécaires

Venez apprendre à dessiner un personnage chibi, issu du pays des mangas.

Samedi 5 novembre – 15h

Dès 10 ans Atelier numérique Par les médiathécaires

Venez créer une histoire manga interactive de type Shônen.

Mercredi 16 novembre – 14h / 15h

Dès 9 ans Rencontre avec Jo Di Bona Figure emblématique de la scène Street Art, Jo Di Bona viendra présenter son travail à l’occasion de la réalisation d’une fresque à la médiathèque.

Mercredi 16 novembre – 15h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T14:00:00+02:00

2022-11-16T16:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Rennes Autres Lieu --- Adresse --- Ville - lieuville --- -

Festival BAM à Villeparisis ! — 2022-10-29 was last modified: by Festival BAM à Villeparisis ! — --- 29 octobre 2022 concert

-