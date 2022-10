OFFRE PORTAGE DE COURSE EN CDDI — Catégorie d’évènement: Seine-Saint-Denis

ladomifa recherche en CDDI — Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:insertion.ladomifa@gmail.com »}] OFFRE PORTAGE DE COURSE EN CDDI DESCRIPTION GENERALE

Le (a) porteur (se) de courses pallie à l’immobilisation des ascenseurs pour cause de travaux ou de panne.

Le portage peut comprendre : les courses des locataires, d’objets de vie courante, poussettes vides, petits colis, etc… Temps Partiel

Capacités demandées : Ponctualité

Bon relationnel

Discrétion

Station debout prolongée

Port de charges jusqu’à 10kg Compétences demandées : Bonne résistance physique

Maitrise orale du Français obligatoire Horaires : En fonction des bailleurs (2h à 6h par jour, fragmentées en plusieurs plages horaires)

Département 93 et environ

Possibilité de travailler la semaine et/ou le week-end Conditions : SMIC Horaire+10% congés payés (pas de prime de précarité en AI)

Envoyer les candidatures CV+ fiche de liaison à : insertion.ladomifa@gmail.com

