FORMATION AIDE MACON COFFREUR BRANCHEUR —, 13 octobre 2022, . FORMATION AIDE MACON COFFREUR BRANCHEUR Jeudi 13 octobre, 10h00 — Formation rémunérée avec CDI à la clef — île de france Île-de-France [{« link »: « mailto:mhenoque@ngebatiment.fr »}] FORMATION AIDE MACON COFFREUR BRANCHEUR NGE bâtiments propose une formation rémunérée d’aide-maçon coffreur brancheur qui débouchera sur un CDD en alternance de 12 mois puis d’un CDI.

Le POEI de 6 semaines aura lieu du 24 octobre au 2 décembre sur le plateau technique d’Afor TP à Montreuil. Les chantiers seront ensuite situés sur les secteurs de Pantin, Meaux, Reuil Malmaison et Clay Souilly. PRÉPAREZ VOS CANDIDATS pour la matinée du jeudi 13 octobre à Afor TP (plan d’accès en pj):

10h – 11h: présentation avec les partenaires

11h-13h : information collective et session de recrutement Pour toutes questions vous pouvez contacter HENOQUE Melanie : mhenoque@ngebatiment.fr

