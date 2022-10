RECRUTEMENT INGENIEUR PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLES POUR ADULTES — Catégorie d’évènement: Paris

Service des Cours d’Adultes de la Ville de Paris — Paris Paris Paris Île-de-France RECRUTEMENT INGENIEUR PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLES POUR ADULTES Le bureau des formations professionnelles recherche des ingénieurs pédagogiques et de la formation pour adultes. Je me permets de vous adresser d’une part un résumé des missions et d’autre part les 3 fiches de postes en PJ (les missions sont identiques mais les périmètres de formation sont sectorisés) En fonction des 3 axes de la fiche de poste, voici les compétences attendues :

A. Diagnostic Connaissance de l’éco-système de la formation (dispositifs, éligibilité des publics, parcours…)

Capacité à conduire des audits (profils des publics du SCAP, offre de formation du SCAP, méthodes d’évaluation…)

Capacité à mettre en place des partenariats B. Valorisation des bonnes pratiques et développement de l’offre Mettre en place un plan de formation des formateurs

Innover et capitaliser ( R et D) C. Accompagner le changement Conduite de projet

Conduite du changement Les trois grands secteurs concernés sont : Entreprise – Techniques industrielles – Service à la personne – Administration – Remise à niveau

Informatique – Métiers du Web – Arts appliqués

Artisanats et métiers d’arts – Restauration – Environnement

