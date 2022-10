FORMATION SECURITE —

FORMATION SECURITE —, 9 octobre 2022, . FORMATION SECURITE 10 – 23 octobre —

*sur candidature

POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) — île de france Île-de-France FORMATION SECURITE POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) Il s’agit d’embauches de candidats en CDI Temps plein pour le domaine de la sécurité privée. Afin d’ouvrir cette possibilité à tous candidats, nous proposons de les former intégralement en amont puis de les embaucher directement à l’issue de la formation (en CDI Temps Complets), ce qui signifie que le stagiaire n’a besoin d’aucune compétence initiale liée au domaine de la sécurité privée pour intégrer ce processus. Cette formation sera totalement prise en charge et ne demande aucune participation financière de votre part ou de la part du stagiaire. Le domaine de la sécurité privée est un secteur porteur, ne connaissant jamais la crise (même durant le Covid ou autres évènement) et permettant à tous d’évoluer peu importe votre niveau d’étude. Je me tiens à votre entière disposition afin de convenir d’un rendez-vous sur ce projet au 06.82.24.95.52 et vous remercie par avance. Accueil : 01 48 15 55 46 Nouvel R

43, rue de l’Université – 93160 Noisy-le-Grand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-10T00:00:00+02:00

2022-10-23T23:59:00+02:00

Détails Autres Lieu --- Adresse île de france lieuville ---