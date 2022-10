Un fleuve dans le désert

Un fleuve dans le désert, 7 octobre 2022, . Un fleuve dans le désert Vendredi 7 octobre, 08h00 Un reportage de Sonia Collavizza (CNRS) [{« link »: « https://www.lemonde.fr/ »}, {« link »: « https://lejournal.cnrs.fr/ »}] Au Botswana, le Delta de l’Okavango est un véritable havre de paix pour de nombreux animaux sauvages : éléphants, girafes ou encore hippopotames. C’est également une zone d’étude très riche pour les scientifiques. Des géologues français de Géosciences Rennes s’y rendent régulièrement pour étudier la tectonique, l’hydrologie ou encore la sédimentologie de ce lieu. Ils réalisent de nombreuses manipulations dans ce cadre exceptionnel. Avec la participation de Olivier Dauteuil, Marc Jolivet, Louis Gaudare, Géosciences Rennes (CNRS / Université Rennes 1 / OSUR)

Kaelo Makati (Okavango Research Institute / Université du Botswana) Suivez cette aventure scientifique vendredi 7 octobre 2022 en cours de journée simultanément sur

Le Monde https://www.lemonde.fr/

et sur CNRS le journal https://lejournal.cnrs.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T08:00:00+02:00

2022-10-07T23:59:00+02:00 Pisabay

