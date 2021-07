Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme, Saint-Sorlin-en-Valloire 2021 la danse prend l’air Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire

2021 la danse prend l’air Saint-Sorlin-en-Valloire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Sorlin-en-Valloire. 2021 la danse prend l’air 2021-07-09 – 2021-07-09

Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Venez découvrir les sites remarquables de la Drôme des Collines mis en avant avec l’art chorégraphique de la danse des collines grâce à ce film documentaire en plein air. +33 4 75 31 70 18 http://www.stsorlinenvalloire.com/ dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Sorlin-en-Valloire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Sorlin-en-Valloire Adresse Ville Saint-Sorlin-en-Valloire lieuville 45.28976#4.94954