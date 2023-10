Pièce de théâtre « Gonflée à Bloc » à Niort 202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort, 9 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le plus dur dans l’accouchement… Ce sont les 9 mois qui précèdent. « Gonflée à Bloc », une comédie hilarante sur un couple de futurs parents.

Informations : https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/spectacle-gonflee-a-bloc/index.html

Le samedi 9 décembre 2023 à partir de 20h30

Théâtre Jean-Richard, Niort

Tarifs : 30,20€ (plein tarif).

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Théâtre Jean-Richard

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The hardest part of giving birth… Are the 9 months leading up to it. « A hilarious comedy about a couple of parents-to-be.

Information: https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/spectacle-gonflee-a-bloc/index.html

Saturday, December 9, 2023 from 8:30pm

Théâtre Jean-Richard, Niort

Price: 30.20? (full price)

La parte más dura de dar a luz… Los 9 meses previos. « Una comedia divertidísima sobre una pareja de futuros padres.

Información: https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/spectacle-gonflee-a-bloc/index.html

Sábado 9 de diciembre de 2023 a partir de las 20.30 h

Teatro Jean-Richard, Niort

Precio: 30,20 euros (tarifa completa)

Das Schwierigste an der Geburt ist … Es sind die neun Monate davor. « Gonflée à Bloc », eine urkomische Komödie über ein Paar werdender Eltern.

Informationen: https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/spectacle-gonflee-a-bloc/index.html

Am Samstag, den 9. Dezember 2023, ab 20.30 Uhr

Jean-Richard-Theater, Niort

Eintrittspreise: 30,20? (voller Tarif)

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Niort Marais Poitevin