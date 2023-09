Conférence « les émotions » 2010 Rue Des ecoles Cabriès, 23 septembre 2023, Cabriès.

Cabriès,Bouches-du-Rhône

Les émotions. Qu’elles soient positives ou négatives, il est essentiel de pouvoir analyser, comprendre et interagir avec nos animaux de compagnie en prenant en considération leurs émotions ainsi que les nôtres..

2023-09-23 16:00:00 fin : 2023-09-23 19:00:00. EUR.

2010 Rue Des ecoles Auditorium de la Maison des arts

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Emotions. Whether positive or negative, it’s essential to be able to analyze, understand and interact with our pets, taking into account their emotions as well as our own.

Las emociones. Ya sean positivas o negativas, es esencial ser capaz de analizar, comprender e interactuar con nuestras mascotas teniendo en cuenta sus emociones y las nuestras.

Die Emotionen. Ob positiv oder negativ, es ist wichtig, dass wir in der Lage sind, unsere Haustiere zu analysieren, zu verstehen und mit ihnen zu interagieren, indem wir ihre und unsere eigenen Emotionen berücksichtigen.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence