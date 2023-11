Restaurant la truffe dans tous ses états – Menu truffe pour les fêtes de fin d’année 2010 Avenue De la Croix d’Or Bouc-Bel-Air, 24 décembre 2023, Bouc-Bel-Air.

Bouc-Bel-Air,Bouches-du-Rhône

La truffe dans tous ses états met les petits plats dans les grands pour vos menus de fêtes. Retrouvez des mets d’exception au restaurant ou en service traiteur. La gastronomie s’invite à votre table.

2023-12-24 20:00:00 fin : 2023-12-24 16:00:00. EUR.

Bouc-Bel-Air 13320 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Truffles in all their glory for your festive menus. Enjoy exceptional dishes in your restaurant or as a caterer. Gastronomy at your table

Trufas en todo su esplendor para sus menús festivos. Disfrute de platos excepcionales en el restaurante o como servicio de catering. Gastronomía en su mesa

Der Trüffel in all seinen Erscheinungsformen ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Festtagsmenüs. Genießen Sie außergewöhnliche Gerichte im Restaurant oder als Partyservice. Die Gastronomie kommt auf Ihren Tisch

