Course à pied – La Gelasienne à Saint-Gelais 201 Rue du Prieuré Saint-Gelais, 17 décembre 2023 09:00, Saint-Gelais.

Saint-Gelais,Deux-Sèvres

Organisé par « Vivons Saint-Gelais », 2 courses et 1 marche sont proposées.

En semi-trail : routes et sentiers, 2 courses :

6 & 10 kms

départ à 10h de l’Espace Agrippa d’Aubigné

Une marche de 6.5 kms, départ à partir de 9h de l’Espace Agrippa d’Aubigné également. .

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

201 Rue du Prieuré Espace Agrippa d’Aubigné

Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by « Vivons Saint-Gelais », 2 races and 1 walk are on offer.

Semi-trail: roads and trails, 2 races:

6 & 10 kms

start at 10am from Espace Agrippa d’Aubigné

A 6.5 km walk, also starting at 9 a.m. from Espace Agrippa d’Aubigné.

Organizado por « Vivons Saint-Gelais », se proponen 2 carreras y 1 marcha.

Semi-trail: caminos y senderos, 2 carreras:

6 y 10 kms

salida a las 10 h del Espace Agrippa d’Aubigné

Caminata de 6,5 km, también con salida a las 9 h desde el Espace Agrippa d’Aubigné.

Organisiert von « Vivons Saint-Gelais », 2 Läufe und 1 Wanderung werden angeboten.

Halbtrail: Straßen und Wege, 2 Rennen:

6 & 10 kms

start um 10 Uhr ab Espace Agrippa d’Aubigné

Eine Wanderung von 6,5 kms, Start ab 9 Uhr ebenfalls vom Espace Agrippa d’Aubigné.

