Marché de Noël de Saint-Gelais 201 Rue du Prieuré Saint-Gelais, 3 décembre 2023, Saint-Gelais.

Saint-Gelais,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Saint-Gelais aura lieu le 3 décembre, dans l’Espace Agrippa d’Aubigné à Saint-Gelais.

Au programme notamment lors de cette journée :

– arrivée du Père Noël en calèche

– une tombola

– un magnifique spectacle pour les enfants

– de nombreux exposants

– …

Voir le détail du programme sur l’affiche ci-contre.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

201 Rue du Prieuré Espace Agrippa d’Aubigné

Saint-Gelais 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Gelais Christmas market will take place on December 3, in the Espace Agrippa d’Aubigné in Saint-Gelais.

The program for the day includes

– arrival of Santa Claus in a horse-drawn carriage

– a tombola

– a magnificent children’s show

– numerous exhibitors

– …

See details of the program on the poster opposite

El mercado navideño de Saint-Gelais tendrá lugar el 3 de diciembre en el Espace Agrippa d’Aubigné de Saint-Gelais.

El programa de la jornada incluye

– la llegada de Papá Noel en coche de caballos

– una tómbola

– un magnífico espectáculo para los niños

– numerosos expositores

– …

Consulte el programa detallado en el cartel de al lado

Der Weihnachtsmarkt von Saint-Gelais findet am 3. Dezember im Espace Agrippa d’Aubigné in Saint-Gelais statt.

Das Programm an diesem Tag umfasst u. a.:

– ankunft des Weihnachtsmanns in einer Kutsche

– eine Tombola

– eine großartige Show für die Kinder

– zahlreiche Aussteller

– …

Sehen Sie sich das detaillierte Programm auf dem nebenstehenden Plakat an

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Niort Marais Poitevin