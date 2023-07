SORTIE NATURE A LA RENCONTRE DE NOS CHAMPIGNONS 201 Route de Machet Saint-Sauveur, 21 octobre 2023, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Meurthe-et-Moselle

Par Colette Bonnet de la Société Lorraine de Mycologie

Découverte des champignons de nos forêts : cueillette (10h) et explications, repas tiré du sac et conférence (14h).

Tout public, gratuit. Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr. Tout public

Samedi 2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. 0 EUR.

201 Route de Machet Lieu-dit « Norroy » – Maison de la Forêt

Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



By Colette Bonnet of the Société Lorraine de Mycologie

Discover the mushrooms of our forests: picking (10am) and explanations, packed lunch and lecture (2pm).

Free for all. Registration required 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

A cargo de Colette Bonnet, de la Société Lorraine de Mycologie

Descubra las setas de nuestros bosques: recogida (10 h) y explicaciones, almuerzo para llevar y charla (14 h).

Gratuito para todos. Inscripción previa 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

Von Colette Bonnet von der Société Lorraine de Mycologie

Entdeckung der Pilze in unseren Wäldern: Sammeln (10 Uhr) und Erklärungen, Essen aus dem Rucksack und Vortrag (14 Uhr).

Für alle Altersgruppen, kostenlos. Nach Anmeldung 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

