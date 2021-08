Tours Mairie de Tours Indre-et-Loire, Tours 20+1 an du Centraider Mairie de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Mairie de Tours, le mardi 30 novembre à 09:00 « Les 20 +1 ans de Centraider » en partenariat avec le festival Plumes d’Afrique Le 30 novembre 2021 à la mairie de Tours Mairie de Tours 1-3 Rue des Minimes, 37000 Tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T22:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T22:00:00