20:02 • Outcycle • Train Station Kebab / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 21 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 21 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Machine Gun Kelly, twenty one pilots, The 1975

20:02 (20h30)

(Alternative – TXME – Paris, FR)

20:02 est l’incarnation artistique de deux frères passionnés qui font de la musique ensemble depuis l’enfance. À travers ce projet, Axel et Eliot tentent jour après jour de surmonter l’amertume et la frustration d’une vie de jeunes adultes qui ne répond pas encore à leurs rêves d’enfants. Inspirés par des artistes anglo-saxons tels que The 1975, twenty one pilots ou encore Machine Gun Kelly, 20:02 souhaitent échapper au rythme frénétique et parfois insensé de notre époque en créant un univers musical alternatif teinté d’émotions profondes, avec pour but ultime d’incarner le pont entre l’intime et l’universel.

FFO / Si vous aimez : Machine Gun Kelly, twenty one pilots, The 1975

https://open.spotify.com/…/artist/3S86xL4Gvz1IwCQwo4hxz4

https://www.youtube.com/channel/UCp99OMfb_Tfounhmsao6ozw

OUTCYCLE (21h30)

(Pop – Paris, FR)

OUTCYCLE c’est le projet de deux amis d’enfance guidés par l’envie de faire découvrir leur univers.

Dans un style pop-alternatif, le duo parisien développe un storytelling complet autour de la quête de sens, soigne son univers visuel et produit toute sa musique de manière 100% indépendante.

Après le challenge de sortir un morceau par mois pendant I an, avoir obtenu des diffusions radio sur Europe2, avoir réussi un financement participatif à 350% et obtenu un passage au

DELTA festival.

Le groupe regroupe près de 200 000 écoutes et le projet se développe toujours dans le but de faire vibrer de nouveaux auditeurs.

FFO / Si vous aimez : The neighbourhood, AJR, Twenty One Pilots

https://www.youtube.com/@outcycleishere/videos

TRAIN STATION KEBAB (20h30)

(Stoner rock – Paris, FR)

TSK c’est du rock/stoner joué par 5 aficionados du tracteur. A travers leur musique ils explorent les thèmes de la folie ou de l’absurde, mélangeant musette baroque, kebabs et parpaings.

https://spotify.link/LIxzuc7K5Cb

https://youtube.com/channel/UCqCuG-2YAKg3CwrCCFTqoyA

