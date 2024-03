200% Zumba avec Léandro Gymnase Jean Guillot Montmorillon, samedi 6 avril 2024.

200% Zumba avec Léandro Vous êtes prêts à vivre une explosion de rythmes et d’énergie ? Le 6 Avril 2024, préparez vous à vous déhancher comme jamais lors de notre événement spécial 200% Zumba ! Samedi 6 avril, 15h00 Gymnase Jean Guillot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T17:00:00+02:00

Vous êtes prêts à vivre une explosion de rythmes et d’énergie? Le 6 Avril 2024, préparez-vous à vous déhancher comme jamais lors de notre événement spécial 200% Zumba!

Nous sommes ravis d’accueillir le talentueux Léandro pour animer cette journée inoubliable remplie de mouvements enivrants et de bonne humeur. Que vous soyez débutant ou expert en Zumba, cet événement est fait pour vous! Venez découvrir ou perfectionner vos pas de danse dans une ambiance électrisante.

Date: 6 Avril 2024

Heure: 15h – 17h

Lieu: Gymnase Jean Guillot – 29 Bd du Terrier Blanc, 86500 Montmorillon

Invitez vos amis, votre famille, et venez nombreux pour une journée où la danse et le divertissement seront à l’honneur! N’oubliez pas d’apporter votre énergie positive et votre sourire contagieux!

Réservez dès maintenant votre place pour cette expérience Zumba à ne pas manquer! Pour plus d’informations et pour réserver vos billets, contactez-nous au 05 49 91 04 88.

Préparez-vous à transpirer, à vous amuser et à repartir avec des souvenirs plein la tête!

Gymnase Jean Guillot 29 Bd du Terrier Blanc, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine