Raucoules Exposition céramique 200 Chemin des Balayes Raucoules, 21 juillet 2023, Raucoules. Raucoules,Haute-Loire exposition céramique des créations de Myriam Defour

Info 06 42 32 64 09.

2023-07-21 fin : 2023-08-20

200 Chemin des Balayes

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



ceramic exhibition of creations by Myriam Defour

Info 06 42 32 64 09 exposición de cerámica de Myriam Defour

Información 06 42 32 64 09 keramikausstellung der Kreationen von Myriam Defour

