Pour l'occasion, durant ce week-end l'équipe du Moulin vous a concocté des animations sur le thème du vent, un rassemblement de voitures d'époque, une randonnée scénique le long de l'Evre avec des représentations de vieux métiers et encore plus. ⚒ Le samedi soir, un dîner guinguette vous sera proposé sur réservation accompagné de groupes de musique locaux ou non et pour certains bien connus. Mais cela resta un mystère jusqu'au jour J. Une fois la nuit tombée, la compagnie Belizama viendra mettre en valeur le Moulin de l'Epinay pour fêter ses 200 ans avec leur spectacle de feu. Le dimanche, le moulin de l'Epinay vous propose des animations pour petits et grands comme une mini-ferme, un marché de produits locaux, un concours de chevaux bretons ainsi que des groupes locaux de musique qui viendront animer cette journée riche en animations. Des foods trucks seront là pour ceux qui souhaitent manger sur place le samedi midi et le dimanche midi. Le Moulin de l'Epinay sera là aussi pour vous proposer des fouées le dimanche Venez nombreux le samedi 30 juillet et le dimanche 31 juillet 2022 pour venir fêter les 200 ans du Moulin avec toute l'équipe Tarifs adultes Gratuit Du samedi 30 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022, le moulin de l'Epinay situé à la Chapelle-Saint-Florent fêtera son 200ème anniversaire. contact1@moulinepinay.com +33 2 41 72 73 33 http://www.moulinepinay.com/

