L’eau, les sources, les zones humides, sont des ressources essentielles pour la biodiversité, pour notre cadre de vie et la vie, pour le bien vivre ensemble sur notre planète et dans nos territoires. Quelles perspectives , quels risques dans un contexte de changement climatique ? Quel avenir pour la ressource eau et ses usages ? Comment prévenir les risques ? Comment s’adapter ? Les intervenants sont Marie Bareille, de l’Institution Adour et Tangui Le Moal, du Conservatoire Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine..

Water, springs and wetlands are essential resources for biodiversity, for our quality of life and for living together on our planet and in our territories. What are the prospects and risks in the context of climate change? What future for water resources and their uses? How can we prevent risks? How can we adapt? The speakers are Marie Bareille, from the Institution Adour, and Tangui Le Moal, from the Conservatoire Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine.

El agua, los manantiales y los humedales son recursos esenciales para la biodiversidad, para nuestra calidad de vida y para vivir bien juntos en nuestro planeta y en nuestras regiones. ¿Cuáles son las perspectivas y los riesgos en el contexto del cambio climático? ¿Qué futuro para los recursos hídricos y sus usos? ¿Cómo prevenir los riesgos? ¿Cómo podemos adaptarnos? Los ponentes son Marie Bareille, de la Institution Adour, y Tangui Le Moal, del Conservatoire Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine.

Wasser, Quellen und Feuchtgebiete sind wichtige Ressourcen für die biologische Vielfalt, für unsere Lebensumwelt und das Leben, für das gute Zusammenleben auf unserem Planeten und in unseren Gebieten. Welche Perspektiven , welche Risiken bestehen vor dem Hintergrund des Klimawandels? Welche Zukunft haben die Ressource Wasser und ihre Nutzung? Wie können wir den Risiken vorbeugen? Wie können wir uns anpassen? Die Referenten sind Marie Bareille von der Institution Adour und Tangui Le Moal vom Conservatoire Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine.

