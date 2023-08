THÉÂTRE D’IMPRO AUX ATELIERS DE LA CHEMINÉE 20 Trougemont Basse-sur-le-Rupt, 3 septembre 2023, Basse-sur-le-Rupt.

Basse-sur-le-Rupt,Vosges

LE CIGLE théâtre d’impro d’Épinal propose un atelier travaillant sur l’improvisation, la confiance en soi et le dépassement. Activités autour du corps, de la voix, de l’espace. Initiation à l’art du clown, à la sensibilité et à l’expressivité du visage et du corps.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 12:00:00 fin : 2023-09-03 15:00:00. 0 EUR.

20 Trougemont

Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est



LE CIGLE improv theater in Épinal offers a workshop focusing on improvisation, self-confidence and self-improvement. Activities focusing on body, voice and space. Introduction to the art of clowning, sensitivity and expressiveness of face and body.

LE CIGLE théâtre d’improv d’Épinal propone un taller de improvisación, confianza en uno mismo y superación personal. Actividades en torno al cuerpo, la voz y el espacio. Iniciación al arte del clown, a la sensibilidad y a la expresividad del rostro y del cuerpo.

LE CIGLE théâtre d’impro d’Épinal bietet einen Workshop an, in dem es um Improvisation, Selbstvertrauen und Selbstüberwindung geht. Aktivitäten rund um den Körper, die Stimme und den Raum. Einführung in die Kunst des Clowns, in die Sensibilität und Ausdruckskraft des Gesichts und des Körpers.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES