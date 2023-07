CONCERT AUX ATELIERS DE LA CHEMINÉE 20 Trougemont Basse-sur-le-Rupt, 2 septembre 2023, Basse-sur-le-Rupt.

Basse-sur-le-Rupt,Vosges

Duo Mathilde Miclo au violon et Christophe Toussaint à l’épinette. Clôture en nocturne avec chandelles et visite à la lampe frontale.. Tout public

Samedi 2023-09-02 19:00:00 fin : 2023-09-02 22:00:00. 0 EUR.

20 Trougemont

Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est



Duo Mathilde Miclo on violin and Christophe Toussaint on spinet. Closing ceremony by candlelight and headlamp tour.

Dúo Mathilde Miclo al violín y Christophe Toussaint a la espineta. Cierre por la noche con visitas a la luz de las velas y de los faros.

Duo Mathilde Miclo an der Violine und Christophe Toussaint am Spinett. Nächtlicher Abschluss mit Kerzenlicht und Besuch mit Stirnlampe.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES