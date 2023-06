JOSS CONTÉ PAR ZOÉ INVITÉE AUX ATELIERS DE LA CHEMINÉE 20 Trougemont Basse-sur-le-Rupt, 23 juillet 2023, Basse-sur-le-Rupt.

Basse-sur-le-Rupt,Vosges

Brigitte Herbertz conteuse raconte JOSS personnage sculpté par Francis, qui a vécu de multiples vies. Réservation obligatoire.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

20 Trougemont

Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est



Brigitte Herbertz tells the story of JOSS, a character sculpted by Francis, who has lived many lives. Reservations required.

Brigitte Herbertz cuenta la historia de JOSS, un personaje esculpido por Francis, que ha vivido muchas vidas. Imprescindible reservar.

Brigitte Herbertz Märchenerzählerin erzählt von JOSS, einer von Francis geschnitzten Figur, die viele Leben gelebt hat. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES