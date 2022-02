#20 Temps : More Aura – Association des clous Marseille 1er Arrondissement, 11 juin 2022, Marseille 1er Arrondissement.

#20 Temps : More Aura – Association des clous Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne Marseille 1er Arrondissement

2022-06-11 – 2022-06-11 Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Christine est une boxeuse, elle nous offre ses combats. C’est un personnage assez masculin en mini short.



C’est une nana avec des jambes de 2 mètres de long. Elle ressemble à Julia Roberts mais elle a un nez de clown et des dents pourries.



Obsession de la mort. Obsession de l’amour.



More Aura est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de rester debout.



Comme sur un ring, Christine est dans la réalité de l’instant présent « quand tu boxes, tu dois d’abord donner des coups de regards, et si tu frappes précisément, toujours au même endroit, calmement sur la cuisse de ton adversaire, au bout d’un moment, il ne peut plus marcher et il ne sait pas pourquoi ». Mais Christine prend soin des autres.



Pleine de sincérité, elle veut être positive et festive.



Christine a des rituels qui lui portent bonheur. Elle parle à un frigo, efface si c’est nul, parle à son fils même s’il n’est pas la… Elle trouve que le rouge à lèvres rend belle. Elle est à l’aise en talon, comme en baskets. Elle est sincère, sans concession, elle aime les gens et les gens l’aiment.



De et avec : Véronique Tuaillon

Regard extérieur : Rémi Luchez



Association des clous

A partir de 10 ans

Durée : 60 min

