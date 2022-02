#20 TEMPS : Exposition KaosmoZ – Marc Hernandez | Concert – Payam Ghasemi Daki Ling, 3 mars 2022, Marseille.

Daki Ling, le jeudi 3 mars à 19:00

Évènement dans le cadre des 20 ans : vernissage de Marc Hernandez “KaosmoZ”, avec un concert de Payam Ghasemi. **MARC HERNANDEZ** Marc Hernandez est né dans une coquille en 1978. Il oscille depuis en spirale dans les affres des arts visuels. Du format carte postale à la fresque monumentale, de la BD à l’installation picturalo-vidéo, en passant par la performance, il met tout en oeuvre pour résister à l’ennui. Il développe un langage visuel métissé dans un carrefour de styles et de techniques variés. Au coeur de sa dynamique; l’improvisation, le jeu, et un sérieux penchant pour l’impromptu. Il étudie par ailleurs la malacologie (la science des mollusques) depuis au moins Mathusalem. Son engouement pour les gastéropodes aurait germé alors qu’égaré dans une majestueuse chêneraie, un escargot de Bourgogne, accessoirement roi de la forêt, lui enseigna les grandes lignes qui tissent nos existences ainsi que la capacité de ne pas s’en alarmer ; celle d’être résolument carré, tout en arrondissant les angles… Tour à tour troglodyte et collectif, Il est un membre fondateur et saillant du collectif La Force Molle, collectif pluri disciplinaire ultra-malléable qui s’est déformé à qui mieux-mieux en début de millénaire, jusqu’à en devenir fantomatique. Page FB de Marc : [https://www.facebook.com/marc-hernandez-137131456380255/](https://www.facebook.com/marc-hernandez-137131456380255/) **PAYAM GHASEMI** Payam est un bassiste électrique/acoustique, un musicien de session et un compositeur. Il est né en Iran en 1989. Il commence la basse à l’âge de 13 ans avec le soutien de sa famille, notamment sa mère. En 2012, il a déménagé à Istanbul/Turquie pour étudier la musique jazz et poursuivre de nouvelles opportunités. Il a commencé à se produire dans la rue et est rapidement entré sur la scène musicale underground d’Istanbul. Il était un élément fort de la communauté des jam sessions, organisant des événements et co-fondant ses propres projets. Parallèlement, il se produit dans des festivals, des concerts, des bars de jazz, des sets de DJ, des soirées swing, des clips vidéo, des émissions de télévision et des projets de théâtre dans toute la Turquie. Il a tourné avec les groupes Light in Babylon, Shahram Shabpareh et Luxus en Europe, au Mexique et au Moyen-Orient. En 2017, il a reçu une bourse pour le programme de certification Uprightbass/Jazz à l’Université Bahcesehir d’Istanbul. En 2020, Payam a déménagé en France. Il enregistre actuellement son propre album solo de basse, fusionnant les sentiments iraniens et orientaux de son enfance avec des rythmes plus modernes. Il continue à jouer avec la même passion qu’à ses débuts à la basse. [https://www.payamghasemi.com/](https://www.payamghasemi.com/) Découvrez son univers musical : [https://www.payamghasemi.com/audio](https://www.payamghasemi.com/audio) Plus d’infos sur notre site : [http://www.dakiling.com/spect…/vernissage-kaosmoz-concert/](http://www.dakiling.com/spect…/vernissage-kaosmoz-concert/)

Entrée libre, adhésion obligatoire 2022 (2€)

♫♫♫

Daki Ling 45A, rue d’Aubagne, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



