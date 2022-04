20 Seconds Falling Man Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 14 juin 2022, Nantes.

2022-06-14

Horaire : 18:00

Gratuit : oui

20 SECONDS FALLING MAN | Showcase | Post metal, post hardcore La puissance et la grâce, le feu et la glace. Si 20 Seconds Falling Man nait en 2009 autour de figures de la scène hardcore et metal nantaise, le groupe s’affranchit rapidement des codes du genre pour produire un univers personnel et hybride, fait de violence brute et de paysages apaisés. On repère les principales influences du côté de Isis, The Moth Gatherer, Time To Burn, Metz… En 2021, le premier album Void donne le ton : le long de morceaux riches et complexes, le groupe impose sa propre vision d’un post metal post hardcore, teinté de noise, une musique puissante et sombre, qui va puiser la beauté dans le chaos. 20 Seconds Falling Man prépare actuellement le second volet du dyptique initié par Void et sera à l’affiche du Hellfest en 2022. > IG / FB / YT Depuis deux ans, le Hellfest et Trempo travaillent ensemble pour aider au développement de groupes metal de la région, via le programme 360. Après Regarde les Hommes Tomber, c’est 20 Seconds Falling Man qui bénéficie de coaching, de sessions en studios et de conseils en développement. Karim Bennani (responsable de l’accompagnement à Trempo) reviendra en début de soirée sur le travail effectué avec ces groupes.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

