Quiz spécial Halloween 20 rue Victor Leydet Aix-en-Provence, 21 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Croyez-le ou pas mais Quiz Room a usé de magie en ce mois d’octobre…Deux quiz temporaires Halloween ont été ajoutés au catalogue !! Voici donc le Quiz Epouvante (réservé aux + de 16 ans) et le Magicoquiz pour les enfants et pour les familles.

2023-10-21 fin : 2023-11-02 . EUR.

20 rue Victor Leydet Quiz Room Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Believe it or not, Quiz Room has worked its magic this October… Two temporary Halloween quizzes have been added to the catalog! Here’s the Quiz Epouvante (reserved for over 16s) and the Magicoquiz for children and families

Lo creas o no, Quiz Room ha hecho magia este mes de octubre… ¡Se han añadido al catálogo dos quizzes temporales de Halloween! Aquí tienes el Scary Quiz (sólo para mayores de 16 años) y el Magicoquiz para niños y familias

Ob Sie es glauben oder nicht, aber Quiz Room hat im Oktober mit Magie gearbeitet: Zwei temporäre Halloween-Quizfragen wurden in den Katalog aufgenommen! Hier sind das Grusel-Quiz (nur für über 16-Jährige) und das Magicoquiz für Kinder und Familien

