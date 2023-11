MIR REDDE PLATT : NOËL POÉTIQUE 20 rue Sainte Croix Sarreguemines, 23 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Noël approche…mais connaissez-vous le sens profond de cette fête si populaire ? Dans le cadre de Mir redde Platt, Patrimoine Vivant et la Ville de Sarreguemines vous invite à revivre ensemble le Noël de nos ancêtres le temps d’une veillée, un instant magique, un voyage dans le temps…

Laissez-vous porter par une histoire contée suivie d’une dégustation de recettes anciennes de Noëls d’antan.

Sur inscription au 07 72 03 39 34 (limité à 30 places).. Tout public

Jeudi 2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 20:30:00. 3 EUR.

20 rue Sainte Croix

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Christmas is just around the corner?but do you know the true meaning of this popular holiday? As part of Mir redde Platt, Patrimoine Vivant and the City of Sarreguemines invite you to relive the Christmas of our ancestors for a magical evening, a journey back in time?

Let yourself be carried away by a story followed by a tasting of old-fashioned Christmas recipes.

Registration on 07 72 03 39 34 (limited to 30 places).

Se acerca la Navidad? pero ¿conoce el verdadero significado de esta fiesta popular? En el marco de Mir redde Platt, Patrimoine Vivant y la Ciudad de Sarreguemines le invitan a revivir la Navidad de nuestros antepasados en una velada mágica, un viaje en el tiempo?

Déjese llevar por una historia seguida de una degustación de antiguas recetas navideñas.

Para reservar, llame al 07 72 03 39 34 (plazas limitadas a 30).

Weihnachten steht vor der Tür?aber kennen Sie den tieferen Sinn dieses beliebten Festes? Im Rahmen von Mir redde Platt laden Sie das Lebendige Kulturerbe und die Stadt Sarreguemines dazu ein, gemeinsam das Weihnachtsfest unserer Vorfahren zu erleben, einen magischen Moment, eine Zeitreise?

Lassen Sie sich von einer Geschichte erzählen, gefolgt von einer Verkostung alter Weihnachtsrezepte aus vergangenen Zeiten.

Anmeldung erforderlich unter 07 72 03 39 34 (begrenzt auf 30 Plätze).

Mise à jour le 2023-11-09 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES