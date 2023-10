CONCERT – ITAPOA LE BRÉSIL DE VINICIUS 20 rue Sainte Croix Sarreguemines, 15 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Chansons brésiliennes sur les textes du poète Vinicius de Moraes et la musique de Baden Powell, Tom Jobim et Toquinho.

Petite restauration sur place.

Réservation conseillée par mail.. Tout public

Mercredi 2023-11-15 20:00:00 fin : 2023-11-15 22:00:00. 0 EUR.

20 rue Sainte Croix

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Brazilian songs with lyrics by poet Vinicius de Moraes and music by Baden Powell, Tom Jobim and Toquinho.

Light refreshments on site.

Reservations recommended by e-mail.

Canciones brasileñas con letra del poeta Vinicius de Moraes y música de Baden Powell, Tom Jobim y Toquinho.

Refrescos ligeros in situ.

Se recomienda reservar por correo electrónico.

Brasilianische Lieder mit Texten des Dichters Vinicius de Moraes und der Musik von Baden Powell, Tom Jobim und Toquinho.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Reservierung per E-Mail empfohlen.

