Carnaval de Guewenheim 20 Rue Saint-Maurice Guewenheim, 28 janvier 2024 14:31, Guewenheim.

Guewenheim,Haut-Rhin

L’occasion de vous déguiser ainsi qu’un moment festif vous attend lors du carnaval organisé par le comité du Carnaval de Guewenheim..

2024-01-28 fin : 2024-01-28 . EUR.

20 Rue Saint-Maurice

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est



The Carnival organized by the Guewenheim Carnival Committee is a great opportunity to dress up and have fun.

El Carnaval organizado por el Comité de Carnaval de Guewenheim es una gran oportunidad para disfrazarse y divertirse.

Die Gelegenheit, sich zu verkleiden, sowie ein festlicher Moment erwarten Sie beim Karneval, der vom Karnevalskomitee von Guewenheim organisiert wird.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme de Masevaux