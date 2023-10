[Halloween] Rallye photo 20 Rue Saint-Jacques Dieppe, 28 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Envie d’une activité sympathique pour les enfants sur le thème d’Halloween ?

Alors rendez-vous à la librairie le plumier pour un rallye photo.

Saurez-vous retrouver et photographier tous les monstres cachés dans la ville ?.

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

20 Rue Saint-Jacques

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Looking for a fun Halloween themed activity for the kids?

Then go to the bookstore le plumier for a photo rally.

Can you find and photograph all the monsters hidden in the city?

¿Le apetece una divertida actividad de Halloween para los niños?

Dirígete a la librería Le Plumier para participar en un rally fotográfico.

¿Serás capaz de encontrar y fotografiar a todos los monstruos escondidos por la ciudad?

Haben Sie Lust auf eine nette Aktivität für Kinder zum Thema Halloween?

Dann begeben Sie sich in der Buchhandlung le plumier zu einer Fotorallye.

Wird es Ihnen gelingen, alle in der Stadt versteckten Monster zu finden und zu fotografieren?

