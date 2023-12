Mad Jacques – vélo estuaire sud 2024 20 rue Robert Fossorier Deauville, 24 mai 2024 07:00, Deauville.

Deauville,Calvados

La Mad Jacques Vélo prend le départ à Deauville en 2024 pour son passage dans l’estuaire de la Seine. Au programme, deux jours de vélo en itinérance sur les jolies routes du Pays d’Auge, des bivouacs de folie, des étapes « pépites » et un dimanche de fête en musique accompagné d’une multitude d’animations !.

Vendredi 2024-05-24 fin : 2024-05-26

20 rue Robert Fossorier

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Mad Jacques Vélo starts in Deauville in 2024 for its passage through the Seine estuary. On the program: two days of cycling on the beautiful roads of the Pays d’Auge, crazy bivouacs, « nugget » stages and a Sunday of music and entertainment!

La Mad Jacques Vélo comenzará en Deauville en 2024 a su paso por el estuario del Sena. En el programa: dos días de ciclismo por las hermosas carreteras del Pays d’Auge, algunos vivacs locos, algunas etapas « pepita » y ¡un domingo de música y animación!

Die Mad Jacques Vélo startet 2024 in Deauville und durchquert die Seine-Mündung. Auf dem Programm stehen zwei Tage Radfahren auf den schönen Straßen des Pays d’Auge, verrückte Biwaks, « Nugget-Etappen » und ein Festsonntag mit Musik, begleitet von einer Vielzahl von Veranstaltungen!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT SPL Deauville