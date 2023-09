Journée portes ouvertes résidences autonomie 20 Rue Pierre de Coubertin Joué-lès-Tours, 15 septembre 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Visite guidée des espaces communs et d’appartements vides et occupés.

Possibilité de venir déjeuner au restaurant des résidences sur inscription avant le 12 septembre au 02 47 78 45 20, dans la limite des places disponibles..

2023-09-15 fin : 2023-09-15 17:30:00. EUR.

20 Rue Pierre de Coubertin

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour of common areas and empty and occupied apartments.

Lunch available at the residences’ restaurant, subject to availability. Please register before September 12 on 02 47 78 45 20.

Visita guiada a las zonas comunes y a los pisos vacíos y ocupados.

Posibilidad de almorzar en el restaurante de las residencias. Inscríbase antes del 12 de septiembre en el 02 47 78 45 20, según disponibilidad.

Geführte Besichtigung der Gemeinschaftsräume sowie leerer und bewohnter Wohnungen.

Es besteht die Möglichkeit, zum Mittagessen in das Restaurant der Residenzen zu kommen. Anmeldung bis zum 12. September unter 02 47 78 45 20, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-09-12 par ADT 37