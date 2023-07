Langon fête le Tour de France 2023 20 Rue Paul Langevin Langon, 7 juillet 2023, Langon.

Langon,Gironde

A l’occasion du passage du Tour de France à Langon le vendredi 7 juillet, le cyclo-club langonnais ne pouvait pas concevoir de ne pas se rallier à cette grande fête sportive !

A partir de 19h, le club organise — en partenariat avec le magasin Culture Vélo — une soirée conviviale et festive, ouverte à tous.

Restauration sur place avec Taloa D’Aita, spécialités basques.

Inscriptions à la soirée directement au magasin !.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

20 Rue Paul Langevin Parking Culture Vélo

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With the Tour de France coming to Langon on Friday, July 7, the Cyclo-club langonnais couldn’t imagine not joining in the festivities!

From 7pm, the club – in partnership with Culture Vélo – is organizing a convivial and festive evening, open to all.

On-site catering with Taloa D?Aita, Basque specialities.

Registration for the evening directly at the store!

Con la llegada del Tour de Francia a Langon el viernes 7 de julio, el Club Ciclista de Langon no podía dejar de unirse a la fiesta

A partir de las 19.00 horas, el club, en colaboración con Culture Vélo, organiza una velada festiva abierta a todos.

Catering in situ con Taloa D’Aita, especialidades vascas.

Inscripciones directamente en la tienda

Anlässlich der Durchfahrt der Tour de France in Langon am Freitag, den 7. Juli, konnte sich der Cyclo-Club Langon nicht vorstellen, sich nicht an diesem großen Sportfest zu beteiligen!

Ab 19 Uhr organisiert der Club ? in Zusammenarbeit mit dem Geschäft Culture Vélo ? einen geselligen und festlichen Abend, der für alle offen ist.

Verpflegung vor Ort mit Taloa D?Aita, baskischen Spezialitäten.

Anmeldungen für den Abend direkt im Geschäft!

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines