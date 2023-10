SPECTACLE JEUNESSE – BOUM-BOUM CELUI QUI PARLE SANS LES VOYELLES 20 Rue Pasteur Adissan, 20 octobre 2023, Adissan.

Adissan,Hérault

Un conte musical et interactif qui nous transporte sur l’île En Chantée, où tout le monde et toutes les choses chantent sauf Boum Boum….

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 18:40:00. .

20 Rue Pasteur

Adissan 34230 Hérault Occitanie



A musical and interactive tale that transports us to En Chantée Island, where everyone and everything sings except Boum Boum…

Un cuento musical interactivo que nos lleva a la isla de En Chantée, donde todos y todo canta menos Boum Boum…

Ein musikalisches und interaktives Märchen, das uns auf die Insel En Chantée entführt, wo alle Menschen und Dinge singen, außer Bumm Bumm…

