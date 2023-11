EXPOSITION – RENCONTRE AVEC LE CERF 20 Rue neuve Roussy-le-Village, 2 décembre 2023, Roussy-le-Village.

Roussy-le-Village,Moselle

Venez partager une rencontre avec le cerf, cervidé maitre de nos forêts.

Proposée par David Dagneaux et Valérie Letellier avec la participation de Pierre Offner, vous pourrez en apprendre plus sur ce bel animal grâce à des images et des sons.

Une exposition qui plaira à toute la famille.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

20 Rue neuve

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



Come and share an encounter with the deer, the master deer of our forests.

Presented by David Dagneaux and Valérie Letellier, with the participation of Pierre Offner, you can learn more about this beautiful animal through images and sounds.

An exhibition to please the whole family.

Venga a compartir un encuentro con el ciervo, el ciervo maestro de nuestros bosques.

Presentado por David Dagneaux y Valérie Letellier con la participación de Pierre Offner, podrá aprender más sobre este hermoso animal a través de imágenes y sonidos.

Una exposición que gustará a toda la familia.

Erleben Sie eine Begegnung mit dem Hirsch, dem Herrscher unserer Wälder.

Die Ausstellung wurde von David Dagneaux und Valérie Letellier unter Mitwirkung von Pierre Offner zusammengestellt und bietet Ihnen die Möglichkeit, anhand von Bildern und Tönen mehr über dieses schöne Tier zu erfahren.

Eine Ausstellung, die der ganzen Familie gefallen wird.

