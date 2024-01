Stages de théâtre pour enfants et adolescents 20 rue Mégevand Besançon, lundi 19 février 2024.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 10:00:00

fin : 2024-02-23 16:30:00

Depuis plus de 25 ans, la Compagnie Bacchus organise des stages de théâtre pour enfants et adolescents.

Des centaines de spectacles ont été réalisés dans le cadre de ces stages « De la conception à la réalisation », stage du lundi au vendredi. Montage et réalisation d’un spectacle dans les conditions professionnelles : texte, distribution, mise en scène et scénographie. Le stage se terminera par la présentation du spectacle devant un public d’amis / famille. Inscription obligatoire.

20 rue Mégevand Espace Grammont

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cie.bacchus@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-11