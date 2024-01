Concert de l’Orchestre symphonique Universitaire 20 rue Mégevand Besançon, mercredi 31 janvier 2024.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 20:30:00

fin : 2024-01-31 22:30:00

L’Orchestre Symphonique, sous la baguette de son chef Loïc Sebile, vous convie à un voyage musical mêlant œuvres classiques et modernes. Vous pourrez ainsi entendre la Bacchanale, extrait du seul opéra de Camille Saint-Saëns : Samson et Dalila. La bacchanale est une danse à la mode au XIXème siècle. Camille Saint-Saëns l’introduit dans l’acte III de son opéra pour illustrer la fête organisée par les Philistins pour célébrer la chute de Samson.

L’orchestre interprétera également une œuvre concertante de Bert Appermont, Colors. C’est une pièce pour trombone et orchestre en quatre parties, chacune représentant une couleur ; Jaune, rouge, bleu et vert seront ainsi jouées par les quatre trombonistes de l’orchestre symphonique universitaire.

Enfin, les musiciens vous donneront un avant-goût du grand concert donné par les deux ensembles de l’Orchestre, le dimanche 24 mars 2024 au Grand Kursaal de Besançon, sur le thème des musiques des Jeux Vidéos.

EUR.

20 rue Mégevand Chapelle du Centre Diocésain

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-06 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON